تقديرات إسرائيلية: السنوار يدير الحرب من "الغرفة 6"

قال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إن زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، يدير الحرب في القطاع من موقع محصن تحت الأرض، يحمل اسم "الغرفة 6".

وأشار الموقع إلى أن هذا الموقع يضم وسائل تمكن السنوار من البقاء فترات طويلة، وغرفة عمليات وخطوط اتصالات.

وقدَّر أن السنوار في الوقت الراهن "يتنقل من مكان إلى آخر ويتعامل مع التطورات على أنه شخص مطلوب، وأن الفاصل بينه وبين الوصول إليه لا يتعدى أن يكون خطأ واحدًا يمكن أن يقع فيه"، وفق تعبير التقرير.

وبحسب الموقع، فإن السنوار "فوجئ" في بداية الحرب بحجم العمليات البرية في عمق القطاع، معتبرا أنه "سيرتكب أخطاء حتمًا، ووقتها يستطيع الجيش اكتشافه".