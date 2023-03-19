عبداللهيان: سألتقي قريبا وزير الخارجية السعودي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إنه سيلتقي نظيره السعودي فيصل بن فرحان قريبًا، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر لاستئناف العلاقات بين طهران والرياض برعاية الصين.

وأضاف عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي عن المفاوضات بين إيران والسعودية، "كان اقتراح إيران يتمثل في عقد اجتماع على مستوى المديرين السياسيين لوزارتي خارجية البلدين في بكين، لكن الجانب السعودي عبر عن رغبته في إجراء مفاوضات على مستوى عالٍ للمسؤولين الأمنيين، واتفقنا على قيام وفود فنية بزيارة السفارات والتحضير لإعادة فتحها"، مشيدا بـ"التطور الحاصل في العلاقات السعودية الإيرانية".

ولفت إلى أن "الزيارات التي يقوم بها علي شمخاني في المنطقة التي شملت حتى الآن الإمارات والعراق ذات طابع أمني"، مبينًا أن "زيارة شمخاني إلى العراق ستشهد توقيع وثيقة أمنية شاملة".