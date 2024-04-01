الدفاع المدني بغزة: الآليات الإسرائيلية سحقت الجثث في مجمع الشفاء

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة أن الآليات الإسرائيلية "سحقت" جثث القتلى الفلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي، قبل انسحابها من المكان اليوم الإثنين.

وعقب انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء والمناطق المحيط به غربي مدينة غزة، جرى الكشف عن عدد كبير من القتلى، فيما قامت القوات الإسرائيلية بإحراق جميع المباني الطبية في المجمع.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن "الآليات الإسرائيلية سارت على جثث القتلى الفلسطينيين وسحقتها بشكل كامل"، لافتا إلى أن هذه القوات "حفرت حفرا كبيرة وألقت فيها الجثث وردمتها لإخفاء الجريمة".

وأوضح بصل لـ"إرم نيوز" أن "عمليات التجريف الواسعة بمجمع الشفاء ومحيطه تجعل من الصعوبة معرفة العدد النهائي للقتلى".

ورجح أن تكون الأعداد بالمئات، خصوصًا أن الكثير من الجثث ما زالت تحت أنقاض المنازل المدمرة.