الدفاع المدني بغزة: الآليات الإسرائيلية سحقت الجثث في مجمع الشفاء
أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة أن الآليات الإسرائيلية "سحقت" جثث القتلى الفلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي، قبل انسحابها من المكان اليوم الإثنين.
وعقب انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء والمناطق المحيط به غربي مدينة غزة، جرى الكشف عن عدد كبير من القتلى، فيما قامت القوات الإسرائيلية بإحراق جميع المباني الطبية في المجمع.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن "الآليات الإسرائيلية سارت على جثث القتلى الفلسطينيين وسحقتها بشكل كامل"، لافتا إلى أن هذه القوات "حفرت حفرا كبيرة وألقت فيها الجثث وردمتها لإخفاء الجريمة".
وأوضح بصل لـ"إرم نيوز" أن "عمليات التجريف الواسعة بمجمع الشفاء ومحيطه تجعل من الصعوبة معرفة العدد النهائي للقتلى".
ورجح أن تكون الأعداد بالمئات، خصوصًا أن الكثير من الجثث ما زالت تحت أنقاض المنازل المدمرة.
وأكد أن "الجيش الإسرائيلي دمر مجمع الشفاء بالكامل وأخرجه عن الخدمة الطبية، فيما طال الدمار المنازل المجاورة له، مبينًا أن جميع أقسام المجمع الطبي حُرقت، والمشاهد هناك تعبر عن حالة "مأساوية".
وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي دمر عشرات المنازل فوق رؤوس ساكنيها، والكثير من الشهادات التي حصلنا عليها من المرضى والطواقم الطبية تؤكد أن الاحتلال نكل واعتدى على كل المتواجدين بالمجمع"، متهمًا الجيش الإسرائيلي بإعدام فلسطينيين ممن كانوا مكبلي الأيدي داخل المجمع.
ووفق تقارير عبرية، فإن "الجيش الإسرائيلي قتل نحو 200 فلسطيني بمجمع الشفاء الطبي ومحيطه، كما اعتقل نحو 500 آخرين، واحتجز نحو 900 للتحقيق خلال عمليته العسكرية التي استمرت لنحو أسبوعين".