"رويترز": حماس والجهاد رفضتا عرضًا بهدنة دائمة مقابل إنهاء السيطرة على غزة

وأوضحت الوكالة عن المصدرين أن الحركتين، اللتين تجريان محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة، رفضتا تقديم أي تنازلات بخلاف إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين اختطفوا يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت أن مصر اقترحت "رؤية" أيدها أيضا الوسطاء القطريون تتضمن وقفاً لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة التي تتولاها حاليا حماس.

وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولاً في حماس، كان زار القاهرة أخيراً، رفض التعليق بشكل مباشر على عروض محددة بشأن المزيد من فترات الهدنة الإنسانية المؤقتة، وأشار إلى رفض الحركة مردداً موقفها المعلن رسميا.

ونقلت عنه أن "حماس تسعى إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي عن شعبنا وانهاء المجازر والإبادة الجماعية وتحدثنا مع إخواننا المصريين حول السبل لتحقيق ذلك".

وأضاف: "قلنا أيضا إن المساعدات لابد أن تزيد وأن تستمر وأن تصل إلى كل شعبنا في الشمال والجنوب".

وتابع "بعد أن ينتهي العدوان ويتم زيادة المساعدات يمكن الحديث عن صفقة تبادل".

الموقف ذاته رددته حركة الجهاد الإسلامي التي يزور القاهرة وفد منها بقيادة الأمين العام للحركة زياد النخالة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول من الجهاد، أن الحركة "تصر على أن أي عملية تبادل يجب أن ترتكز على مبدأ "الكل مقابل الكل"، أي إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجهاد الإسلامي في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.