خبراء يكشفون لـ "إرم نيوز" خفايا زيارة هنية للقاهرة

تتسارع الترتيبات المتعلقة ببحث التوصل إلى هدنة إنسانية جديدة في غزة، أو وقف لإطلاق النار، وهو ما يزيد الآمال بالتوصل لاتفاق بهذا الخصوص، رغم أن ثمة من يستبعد اتفاقاً كهذا ويرى أن شروطه لم تنضج بعد.

المباحثات الجديدة تحتضنها مصر التي وصل إليها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بهدف إجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار.

تتناول المباحثات وقف العملية العسكرية الإسرائيلية، تمهيدًا لصفقة تبادل أسرى جديدة بعد الهدنة الأولى في نوفمبر الماضي، وكذلك إنهاء الحصار على قطاع غزة، وإدخال المساعدات، مع انسحاب للجيش الإسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين لمدنهم وقراهم.

لا وقف كاملاً لإطلاق النار

مساعد وزير الخارجية السابق، السفير جمال بيومي، استبعد، في تصريح لـ"إرم نيوز"، التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في اللحظة الراهنة، قائلاً إن "الحكومة الإسرائيلية تُواجه معركة وجود، في ظل القضايا التي يواجهها رئيسها بنيامين نتنياهو داخل أروقة المحاكم".

وأضاف بيومي أن "التنسيق المصري مع حماس يأتي رغم الخلافات الكبيرة في الرؤى بين القاهرة والحركة".

سفير مصر السابق لدى الأمم المتحدة، معتز أحمدين خليل، قال، لـ"إرم نيوز"، إن المحور الرئيسي لمباحثات هنية في القاهرة يركز على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، وأشار إلى أن "هذا الأمر يُمثّل أولوية قصوى لإسرائيل والولايات المتحدة".

وأضاف أن "إسرائيل والولايات المتحدة لن تقبلا إلا بهدنة قصيرة الأمد، لحين إطلاق سراح الرهائن، للعودة مجددًا إلى مواصلة القتال".