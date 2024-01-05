بوريل يزور لبنان لبحث الوضع على الحدود مع إسرائيل

قال الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الجمعة، إن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل سيزور لبنان، في الفترة من الخامس إلى السابع من يناير/ كانون الثاني، لمناقشة الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وأهمية تجنّب التصعيد الإقليمي.

وجاء في البيان أن "بوريل سيعيد التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية مع زعماء المنطقة".

وبخصوص الحرب المتواصلة في غزة، قال جوزيب بوريل، الأربعاء، إن الحل المحتمل للنزاع بين فلسطين وإسرائيل يجب "فرضه من الخارج"، لأن "الطرفين لن يتمكنا أبدًا من التوصل إلى اتفاق".

وقال "بوريل" في كلمة ألقاها خلال مؤتمر دبلوماسي في لشبونة: "ما تعلمناه، على مدى الأعوام الثلاثين الأخيرة، وما نتعلمه الآن من المأساة في غزة، هو أن الحل يجب فرضه من الخارج".