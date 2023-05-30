هل تؤثر حادثة اختطاف مشاري المطيري على علاقات السعودية ولبنان؟

ألقت حادثة اختطاف المواطن السعودي مشاري المطيري على يد مجموعة يقودها أحد تجار المخدرات في لبنان ويدعى علي زعيتر "أبوسلة"، بظلالها القاتمة على الأوساط السياسية اللبنانية.

وسارعت شخصيات سياسية لبنانية بارزة إلى إدانة واستنكار عملية اختطاف المواطن السعودي مشاري المطيري، والمطالبة بفدية بقيمة 400 ألف دولار.

وحذر مراقبون من أن تلك الواقعة قد تعود بعلاقة لبنان مع السعودية إلى مربع الصفر، في الوقت الذي شهدت الشهور الأخيرة تحسناً تدريجياً في العلاقات بين البلدين.

وفي مؤتمر صحفي، عُقد عقب إعلان الجيش اللبناني عن تحرير المواطن السعودي من خاطفيه بعد عملية نوعية، أكد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أن "العلاقات مع السعودية ثابتة ولا يستطيع أحد زعزعتها".

وأكد أن "موضوع اختطاف المواطن السعودي كان جريمة كاملة وحظي باهتمام بالغ"، مشدداً على أن لبنان سيواجه "أي أحد يحاول تعكير علاقتنا مع الأشقاء".

وتوجه السفير السعودي في لبنان وليد بخاري بالشكر والتقدير إلى قيادة الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات في لبنان خاصة وزير الداخلية الذي تعاون من الساعات الأولى لإنجاز هذه المهمة بكل احترافية وسرعة.