هل تؤثر حادثة اختطاف مشاري المطيري على علاقات السعودية ولبنان؟
ألقت حادثة اختطاف المواطن السعودي مشاري المطيري على يد مجموعة يقودها أحد تجار المخدرات في لبنان ويدعى علي زعيتر "أبوسلة"، بظلالها القاتمة على الأوساط السياسية اللبنانية.
وسارعت شخصيات سياسية لبنانية بارزة إلى إدانة واستنكار عملية اختطاف المواطن السعودي مشاري المطيري، والمطالبة بفدية بقيمة 400 ألف دولار.
وحذر مراقبون من أن تلك الواقعة قد تعود بعلاقة لبنان مع السعودية إلى مربع الصفر، في الوقت الذي شهدت الشهور الأخيرة تحسناً تدريجياً في العلاقات بين البلدين.
وفي مؤتمر صحفي، عُقد عقب إعلان الجيش اللبناني عن تحرير المواطن السعودي من خاطفيه بعد عملية نوعية، أكد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أن "العلاقات مع السعودية ثابتة ولا يستطيع أحد زعزعتها".
وأكد أن "موضوع اختطاف المواطن السعودي كان جريمة كاملة وحظي باهتمام بالغ"، مشدداً على أن لبنان سيواجه "أي أحد يحاول تعكير علاقتنا مع الأشقاء".
وتوجه السفير السعودي في لبنان وليد بخاري بالشكر والتقدير إلى قيادة الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات في لبنان خاصة وزير الداخلية الذي تعاون من الساعات الأولى لإنجاز هذه المهمة بكل احترافية وسرعة.
من جهته، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على أن "عملية خطف أحد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وقال في تصريح له: "نحن حريصون على عودة جميع الإخوة العرب إلى لبنان ومنع أي تهديد يطالهم، بالإضافة إلى منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقا لأي عمل يهدد أمن الدول العربية وسلامتها".
ووجه النائب أشرف ريفي "التحية للمملكة العربية السعودية وقيادتها التي ستبقى دائماً في موقع الأخوّة والصداقة مع لبنان"، على حد تعبيره، واصفاً تلك الجريمة بأنها "قضية خطيرة".
ودعا حزب "التوحيد العربي" في لبنان، في بيان له، إلى "إنزال أشد العقوبات بالمتورطين وضرورة عدم التساهل لمنع أي خلل أمني يمس أمن لبنان واستقراره ويضر بالعلاقات بين لبنان والدول العربية".
وأكد الشيخ خالد الصلح مفتي بعلبك الهرمل السابق في تصريح له "أهمية ضبط الأمن وتعزيز الأمان الاستباقي لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.. خصوصاً أي عمل أمني يضرب العلاقة اللبنانية العربية".
من جانبه، قال توفيق دبوسي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، إن "اختطاف المواطن السعودي أو أي شخص على الأراضي اللبنانية هو عمل مدان ومستنكر".