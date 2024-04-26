بعد التقارب التركي العراقي.. كيف ستتأثر إيران؟

ينظر الخبراء الإيرانيون بعين القلق إلى التقارب بين العراق وتركيا لما له من تداعيات على العلاقات العراقية الإيرانية خاصة فيما يتعلق بالعنصر الأهم وهو التبادل التجاري.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين الماضي، العراق وإقليم كردستان بعد 13 عامًا على آخر زيارة له، وجرى التوصل إلى عدد من التفاهمات بين بغداد وأنقرة في موضوعات شتى من بينها أمن الحدود، وحزب العمال الكردستاني، وقضايا تتعلق بالتجارة والمياه.

ويقول الخبير الإيراني في الشؤون التركية إلياس واحدي لـ"إرم نيوز"، إن "توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مشروع "طريق التنمية" كان الهدف الأساس لزيارة أردوغان إلى العراق".

ويهدف مشروع طريق التنمية، الذي يمتد من جنوب العراق إلى الحدود مع تركيا، إلى ربط الخليج العربي بتركيا وتعزيز الموقف الجيوسياسي للعراق بشكل كبير، وتحقيق مكاسب اقتصادية لبغداد.

ويُحذّر واحدي من "أن زيارة أردوغان، بالإضافة إلى تأثيرها على العلاقات بين أنقرة وبغداد في المرحلة المقبلة، يمكن أن تكون لها أيضًا تأثيرات وعواقب على العلاقات الإيرانية العراقية".

وأضاف أن "أردوغان يسعى إلى استغلال دبلوماسية المياه كوسيلة للضغط على دول الجوار، وفي هذه الأثناء تعرضت إيران والعراق لأضرار بسبب أزمة الجفاف بسبب عمليات بناء السدود المتكررة في تركيا خلال السنوات الماضية".