البيت الأبيض: اجتياح رفح يقوّي حماس في المفاوضات
قال البيت الأبيض إن عمليات عسكرية واسعة في رفح ستقوّي حركة حماس في المفاوضات.
وأوضح أن ثمة بدائل أمام إسرائيل لتحقيق أهدافها في غزة، دون أن تقوم بعملية كبرى في رفح، وأن واشنطن يمكن أن تساعد في "تشكيل هيكل حكم بديل" في غزة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي إن واشنطن أبلغت تل أبيب بتلك البدائل لهزيمة حماس، وهو هدف "لا يستدعي اجتياجًا واسعًا لرفح".
وأضاف أن الولايات المتحدة "تعتقد أن هناك سُبلاً أفضل من الهجوم البري الكبير لمطاردة من تبقى من حماس في غزة".
وأشار إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الحكومة الإسرائيلية، مرارًا، بمعارضتها لعملية رفح.
وقال كيربي إن الولايات المتحدة "يمكن أن تساعد إسرائيل بتشكيل هيكل حكم بديل، واستهداف قيادات حماس، بمن فيهم يحيى السنوار، بعمليات محدودة".
وأكد أن الأسلحة الأمريكية ما زالت تصل إلى إسرائيل، وأن تل أبيب تحصل على أغلب ما تحتاجه من الولايات المتحدة.
وأضاف أنه "من المبكر معرفة إن كان قرار الرئيس جو بايدن بشأن الأسلحة سيغيّر حسابات إسرائيل".