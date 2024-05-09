وفدا حماس وإسرائيل يغادران القاهرة دون تقدم في المفاوضات

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري رفيع المستوى، أن وفدي حماس وإسرائيل، غادرا مصر، بعد يومين من المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين والأسرى، امتدت لمدة يومين في العاصمة المصرية، دون أن يعلن أي وفد عن إحراز تقدم في المفاوضات.

وقال المصدر، إن "الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في قطاع غزة".

يذكر أن الجولة الراهنة من المفاوضات ترافقت مع زيادة التوتر في رفح جنوبي قطاع غزة، وسط إصرار إسرائيلي على اقتحام المدينة، رغم المعارضة الأمريكية.