ميليشيا الحوثي: نفذنا 6 عمليات عسكرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي
أعلن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي يحيى سريع، أمس السبت، تنفيذ 6 عمليات استهدفت حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين، وثلاث سفن في البحر الأحمر والمحيط الهندي، وفق بيان نقلته "رويترز".
وتهاجم ميليشيا الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية وأكثر المناطق اكتظاظا في اليمن سفنا قبالة السواحل اليمنية منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مما ترتب عليه قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بشن هجمات انتقامية منذ فبراير شباط.
وأضاف سريع أنهم استهدفوا في العملية الأولى "حاملة الطائرات الأمريكية (آيزنهاور) شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وهو ثاني استهداف للحاملة خلال 24 ساعة".
وتابع سريع أن العمليات الأخرى استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر والسفينة ماينا "التي تم استهدافها بعمليتين في البحر الأحمر وكذلك في البحر العربي" وكذلك السفينة ألوريك في المحيط الهندي والسفينة أبلياني في البحر الأحمر.