ما الذي تخبئه ليبيا للمبعوثة الأممية ستيفاني خوري؟

في وقت تستعد فيه المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني خوري، لاستكشاف فرص حل الأزمة مع الفرقاء، فجر قادة البلاد جدلاً حول اتجاهات المرحلة القادمة بين مَن يعطي الأولوية لتشكيل حكومة جديدة تزيح حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المنافسة لها بقيادة أسامة حماد؛ وبين من يعطي الأولوية للتوافق على القوانين الانتخابية.

ويرى مراقبون للشأن السياسي في ليبيا، أن الجدل يهدف إلى عرقلة أي خطوات أممية مرتقبة خاصة بعد فشل مقترح المبعوث السابق عبدالله باتيلي، الذي كان يسعى إلى جمع الفرقاء الليبيين على طاولة خماسية لحل الخلافات القائمة حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تعثر تنظيمها في 24 ديسمبر / كانون الأول 2021.

وقال نائب رئيس حزب الأمة الليبي أحمد دوغة، إن "كل هذه التحركات التي تسعى إلى تشكيل حكومة هي من أجل استباق عمل البعثة، علما بأن هذه الأجسام التي تحركت الآن (البرلمان ومجلس الدولة) لديها شعور بأنهم باتوا خارج المشهد كما قلت في وقت سابق".

وفي حديثه لـ"إرم نيوز"، استطرد دوغة: "لذلك هم الآن همهم الوحيد إثبات وجودهم بأي طريقة، ولكن أنا أعتبر أن كل هذه التحركات التي تقوم بها هذه الأجسام والتي هي في الأساس معرقلة لتطور المشهد السياسي لن يكون لها أي تأثير".

وبين أن "هذه الأجسام هي من أفشلت محاولات لحل الأزمة في السابق، لذلك ستيفاني خوري ستقوم بتغيير المسار السياسي واستبعاد مجلس النواب والدولة من المشهد لكي تستطيع التقدم خطوات إلى الأمام".