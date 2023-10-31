المغرب يصف تفجيرات السمارة بـ "العملية الإرهابية" ويتوعد المتورطين

وأشار إلى أن الدلائل تشير إلى تورط جبهة "البوليساريو" التي نشرت بيانًا تشير فيه إلى استهداف السمارة، مبينًا أن "قوات المينورسو استجابت بسرعة ووصلت إلى موقع الحادث، وقامت بمعاينة التفجيرات في المناطق المدنية، ومن ثم قدَّمت تقريرًا للأمم المتحدة".

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن تفجيرات السمارة استهدفت مناطق مدنية وصناعية، ولم تكن تحتوي على تواجد عسكري؛ ما أدى إلى وفاة شاب مغربي قادم من فرنسا، واعتبروه شهيدًا.

يذكر أن وسائل الإعلام المرتبطة بجماعة البوليساريو أعلنت أنها قد نفذت هجماتٍ على بضع مناطق في الصحراء المغربية، بما في ذلك "قطاعات المحبس، السمارة والفرسية".

وذُكر في منشور لجماعة البوليساريو أن، أعضاءها نفذوا هجماتٍ جديدة ضد القوات المغربية المتمركزة في "قطاعات المحبس، السمارة والفرسية"، ما تسبب في خسائر فادحة في التكنات.