المغرب يحقق في ملابسات انفجارات بمدينة السمارة

فتحت السلطات المغربية تحقيقا لكشف ملابسات انفجارات، وقعت ليل السبت الأحد، في مدينة السمارة جنوبي المغرب، وأدت إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مدينة العيون بأن الأمر يتعلق بمقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية.

وأضاف في بلاغ أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي، إثر تسجيل وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين، نتيجة "إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة".

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن السلطات المحلية، أن الانفجارات الأربعة طالت أحياء "لازاب" و"السلام" والحي الصناعي.

وأوضحت أن المصابين بجروح خطيرة تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى بالعيون.

وأضافت الوكالة أن منزلين تعرضا لأضرار.

وحسب البلاغ فقد عهد الوكيل العام لفريق البحث القيام بالخبرات الضرورية، للكشف عن مصدر المقذوفات المتفجرة وطبيعتها.