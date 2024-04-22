القبض على المنفذيَن.. إصابة 3 إسرائيليين بعملية دهس في القدس (فيديو)

ألقت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، القبض على شخصين يشتبه بأنهما دهسا بسيارتهما مجموعة من المستوطنين في القدس، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح.

وكانت عملية الدهس وقعت صباح الاثنين في شارع "تكليت مردخاي" في مدينة القدس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الشرطة الإسرائيلية تلقّت بلاغًا يفيد بتعرض إسرائيليين للدهس في شارع تكليت مردخاي بالقدس، وفرار المنفذين سيرًا على الأقدام، وأنه عُثر بعد ذلك على "سلاح كارلو" في المكان، وبوشرت عمليات تفتيش المنطقة وسط تواجد أمني مكثّف.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة لعملية الدهس.