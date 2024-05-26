مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

قُتل خمسة أشخاص، الأحد، بضربات إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ومصدر مقرّب من ميليشيا "حزب الله"، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أن هجماته استهدفت عناصر من الميليشيا.

ومنذ اندلاع حرب غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في غزة، يتبادل "حزب الله" وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.

وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية اللبنانية بأن "العدو الإسرائيلي استهدف دراجة نارية في حولا بصاروخ من مسيرة إسرائيلية؛ مما أدى إلى سقوط شهيدين وجريحين".

وهذا هو ثالث استهداف لدراجة نارية، الأحد، في جنوب لبنان، بعد استهدافين مماثلين في الناقورة وعيتا الشعب، وفق الوكالة.

وكانت الوكالة قد أفادت بأن "مسيرة إسرائيلية" شنّت غارة "على دراجة نارية في أحد شوارع بلدة عيتا الشعب"، ما أدى إلى "سقوط شهيدين وجرحى مدنيين".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه استهدف اثنين من "إرهابيي حزب الله"، بينما كانا ينشطان في منطقة عيتا الشعب.

وفي وقت سابق، الأحد، شنّت مسيّرة إسرائيلية، وفق الوكالة اللبنانية، غارة على بلدة الناقورة "استهدفت دراجة نارية، وأسفرت عن وقوع إصابات".