"أصيل الحمصي".. يمني لم تستطع ألغام الحوثي بتر شغفه الرياضي

لم يخطر للشاب اليمني أصيل الحمصي، وهو يمضي في طريقه إلى ملعب شعبي بمديرية عسيلان، شمالي محافظة شبوة النفطية، أن شغفه بكرة القدم سيقوده إلى تغيير جذري يطال حياته كليًا، ومعها عشقه لممارسة اللعبة الرياضية.

بعد أسابيع من التحرير الأول لمديريات محافظة شبوة، الشمالية الغربية، عسيلان وبيحان وعين، من ميليشيا الحوثي، أواخر العام 2017، داس أصيل الحمصي في مستهل العام التالي على أحد الألغام الفردية التي زرعها الحوثيون في بلدته، أثناء توجهه لمشاهدة مباراة كرة قدم بين فريقين شعبيين، في أحد الملاعب الترابية المنتشرة في محافظة شبوة.