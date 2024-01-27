كاتس: إسرائيل ستسعى ألا يكون للأونروا أي دور في غزة بعد الحرب

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، إن بلاده ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب إثر اتهام الدولة العبرية موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وكتب كاتس عبر منصة اكس أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب مضيفا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.

من جهتها، نددت حركة حماس السبت ب"التهديدات" الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) إثر اتهام الدولة العبرية موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت الحركة في بيان "ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" إسرائيل.

في السياق، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ في تدوينة بمنصة إكس اليوم السبت إن قرار بعض الدول وقف تمويلها لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".

وقال "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة فورا عن قرارها".