محكمة يمنية تصدر حكماً بإعدام 8 متهمين بتفجير موكب الوزير لملس

وعاقبت المحكمة، في القضية الثانية، 16 من أعضاء العصابة المسلحة، بينهم الضابط (الإخواني) بالسجن 10 سنوات لكل مدان، وعقوبات أخرى طالت 11آخرين، بالسجن لفترات تتراوح ما بين السنة الواحدة إلى 6 سنوات.

وبحسب وثائق صادرة عن النيابة المتخصصة، فإن أمجد خالد والخلية التي يتزعمها، تقف خلف 7 عمليات إرهابية، بينها تفجيرات بواسطة سيارات مفخخة لاستهداف مسؤولين في الدولة، وزرع عبوات ناسفة لاستهداف قيادات أمنية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى من المواطنين.

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أواخر يناير/ كانون الثاني، قرارًا بإقالة أمجد خالد من منصبة في قيادة لواء النقل العام لدى قوات الحرس الرئاسي التابعة لوزارة الدفاع اليمنية، في حين لا يزال فاراً مع عدد من المدانين.