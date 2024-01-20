لبنان.. قصف إسرائيلي في الجنوب وخرق لأجواء الشمال
شهد جنوب لبنان غارات إسرائيلية وقصفا مدفعيا صباح الجمعة، بالتزامن مع خرق الطيران الحربي الإسرائيلي أجواء مناطق من شمال البلاد.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متتالية على منطقتي عيتا الشعب وجبل بلاط في الجنوب اللبناني؛ ما تسبب بأضرار جسيمة بالثروة الحرجية.
وأحصت مصادر محلية تنفيذ 12 غارة على المنطقة.
كما شنت المسيرات الإسرائيلية غارات على أطراف بلدات الطيري وكونين وبيت ياحون في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، وعلى جبل العويضة في أطراف العديسة وأغار مرتين على كفركلا، التي تعرضت أيضا للقصف المدفعي.
وطال القصف الإسرائيلي أحياء حولا وميس الجبل وسهل مرجعيون، واستهدف أطراف الناقورة واللبونة في القطاع الغربي.
وتوسع القصف الإسرائيلي إلى مناطق جديدة وطال وادي أبو غبره عند الأطراف الجنوبية لبلدة كفرصير في قضاء النبطية، وأطراف برعشيت.
ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي طلعات في الأجواء اللبنانية وصلت إلى الهرمل، في أقصى الشمال الشرقي للبنان.