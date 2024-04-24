تحذيرات من ذبح "قربان الفصح" اليهودي بالمسجد الأقصى

حذر محللون من المحاولات الإسرائيلية لممارسة بعض الطقوس اليهودية المتطرفة كالسماح بذبح القرابين داخل ساحات المسجد الأقصى.

وازدادت أخيرا، دعوات الجماعات الإسرائيلية المتطرفة لذبح القرابين الحيوانية في ساحات المسجد الأقصى، إحياء لعيد الفصح اليهودي، الذي بدأ الإثنين ويمتد إلى7 أيام، ويعتبر أهم الأعياد اليهودية.

وتتصدر الجماعات المتطرفة مثل"حوزريم لهار" و"عائدون إلى جبل الهيكل"، الدعوة إلى ذبح القرابين، وتحاول تحفيز الإسرائيليين من خلال رصد مكافآت مالية تصل إلى 20 ألف دولار لأي شخص يستطع تهريب حيوان من أجل ذبحه في ساحات الأقصى.

وقال المختص بالشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، إن "اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلي وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يعتقدون أنه لن يتوفر مناخ أفضل مما هو موجود الآن من أجل تثبيت واقع جديد في المسجد الأقصى من خلال إقامة طقوس توراتية لم يستطيعوا إقامتها من قبل".

وأضاف منصور لـ"إرم نيوز"، "يزداد الوضع خطورة في المسجد الأقصى يومًا بعد يوم مع اشتداد الدعوات لتصل إلى ذروتها، يوم الخميس، وتصبح الظروف الراهنة مؤاتية لتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا في ظل الهجمة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ككل، لا سيما الحرب على غزة".