"عذّبونا بالكهرباء".. عامل غزّي يروي تفاصيل اعتقاله بعد هجوم حماس

"ضربونا وعذَّبونا بالكهرباء".. بهذه الكلمات يصف عامل غزَي تفاصيل 38 يومًا قضاها داخل السجون الإسرائيلية قبل أن يتم تركه يصارع الموت، قرب معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة.

محمد الأطرش، البالغ من العمر 55 عامًا، كان يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، برفقة عمال آخرين من غزة في إسرائيل، قبل أن يتم اعتقاله وتعذيبه بالضرب والكهرباء على مدار 38 يومًا بدون تهمة كما يقول لـ"إرم نيوز".

وقال "الأطرش" إن السلطات الإسرائيلية اعتقلته بعد ساعات من هجوم حماس، واقتادته إلى مكان مجهول دون أي تهمة.

وأضاف: "نقلت إلى أكثر من مركز تحقيق، وتم إيداعي في عدة سجون إسرائيلية، ولم توجه لي أي تهمة خلال أيام الاعتقال"، مبينًا أن الاستجواب تركز على طبيعة الحياة غزة، والارتباط من عدمه بحركة حماس وجناحها المسلح.

وأكد أن "إسرائيل تدرك جيدًا أن شريحة العمال ليس لها أي علاقة بالفصائل المسلحة بغزة، فهم يوافقون على دخولهم بعد عمليات تدقيق أمني طويلة ومعقدة"، مشيرًا إلى أن أحداث السابع من أكتوبر كانت حجة إسرائيل للتعامل معهم بشكل مهين.

مضاعفات خطيرة

وتابع :"طوال الثلاثين يومًا كنت أنا وزملائي نتعرض لتعذيب وحشي بالضرب وبالكهرباء، ونجبر على النوم على الأرض والحصى، دون تقديم الطعام الكافي أو العلاج اللازم".