اليمن.. منظمة تحذر من خطر الألغام على الأمن الغذائي

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي، تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، ما يعرّض الأمن الغذائي في البلاد للخطر.

وقالت المنظة، في بيان، إن الألغام "تستمر في قتل المدنيين وتتسبب لهم بإصابات خطيرة في المناطق التي توقفت فيها الأعمال العدائية النشطة".

ونقلت المنظمة الدولية معاناة متضررين يمنيين، سببت لهم الألغام إعاقات دائمة في محافظة تعز اليمنية، بينهم مزارعون يواجهون صعوبة في الذهاب إلى أراضيهم الزراعية.

وأشارت إلى أن الألغام الفردية تصعّب على سكان المناطق الموبوءة في تعز "تأمين الطعام والحفاظ على دخلهم، ما فاقم من الانعدام الشديد للأمن الغذائي، في المحافظة التي يواجه نسبة 64% من سكانها انعدام أمن غذائي عالي الخطورة ومتدهور".

وقالت "رايتس ووتش"، إن الألغام المضادة للأفراد محظورة في 164 دولة بينها اليمن، التي وقعت على معاهدة حظر الألغام.