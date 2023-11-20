مستشار بايدن للطاقة يعتزم مناقشة وضع الحدود اللبنانية في زيارة لإسرائيل

قال مسؤول أمريكي إن آموس هوكشتاين مستشار الرئيس جو بايدن لأمن الطاقة سيتوجه إلى إسرائيل اليوم الإثنين لمناقشة قضايا متعلقة بالحدود الشمالية مع لبنان، بما في ذلك كيفية منع اتساع رقعة الصراع في غزة.

وأضاف المسؤول، "هذه الزيارة تأتي متابعة لأخرى قام بها هوكشتاين الشهر الجاري لبيروت، حيث أوضح أن الولايات المتحدة لا تريد أن يتصاعد الصراع في غزة ويمتد إلى لبنان".

وأردف قائلًا: "سيؤكد هوكشتاين خلال وجوده في إسرائيل على أن استعادة الهدوء على امتداد الحدود الشمالية لإسرائيل له أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة ويجب أن يمثل أولوية قصوى لكل من إسرائيل ولبنان".

وساعد هوكشتاين في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية في العام الماضي بين إسرائيل ولبنان، مما أدى إلى نوع من تسوية خلاف بين الدولتين، إذ تتطلعان إلى الاستكشاف البحري للطاقة.