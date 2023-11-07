هوكشتاين في بيروت: واشنطن لا تريد تمدّد الصراع إلى لبنان
حمل الموفد الأمريكي، أموس هوكشتاين، خلال زيارة قصيرة إلى بيروت، رسالة أمريكية تمثلت في أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع في غزة يتمدد نحو لبنان.
وقال "هوكشتاين" بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إن "المحافظة على الهدوء على الحدود الجنوبية اللبنانية، على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك يجب أن يكون بالنسبة للبنان وإسرائيل"، داعيًا إلى الالتزام بالقرار الدولي 1701 بشكل كامل.
وأوضح "هوكشتاين" أنه يزور لبنان، اليوم، لأن "الولايات المتحدة تهتم كثيرًا بلبنان وشعبه، خاصة في هذه الأيام الصعبة"، مشيرًا إلى أنه قدم تعازيه للرئيس بري بالضحايا المدنيين في جنوب لبنان.
وشملت لقاءات الموفد الأمريكي في زيارته المفاجئة إلى بيروت، رئيسي مجلس النواب والحكومة.
وسبق الزيارة لقاء بين الرئيس بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي أوضح ردًا على سؤال حول ما الذي سيتم إبلاغه للموفد الأمريكي أن "المواقف واحدة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، والضغط على إسرائيل لوقف استفزازاتها في الجنوب اللبناني، وآخرها التعرض للمدنيين".
من جانبه، قال المدير العام السابق للأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، إنه يشارك المفاوض الأمريكي هوكشتاين بالتوسط في عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.