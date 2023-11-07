هوكشتاين في بيروت: واشنطن لا تريد تمدّد الصراع إلى لبنان

حمل الموفد الأمريكي، أموس هوكشتاين، خلال زيارة قصيرة إلى بيروت، رسالة أمريكية تمثلت في أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع في غزة يتمدد نحو لبنان.

وقال "هوكشتاين" بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إن "المحافظة على الهدوء على الحدود الجنوبية اللبنانية، على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك يجب أن يكون بالنسبة للبنان وإسرائيل"، داعيًا إلى الالتزام بالقرار الدولي 1701 بشكل كامل.