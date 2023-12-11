تقرير: نتنياهو يشكل طاقمًا سريًّا لدراسة سيناريوهات ما بعد الحرب في غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شكَّل طاقمًا سريًّا لدراسة سيناريوهات اليوم الذي سيعقب الحرب على قطاع غزة، وقالت إنه عيّن رئيس هيئة الأمن القومي رئيسًا لهذا الطاقم.

ووفق تقرير بثته قناة "أخبار 13" الإسرائيلية الأحد، فإن الطاقم الذي شكَّله نتنياهو يضم وزير الشؤون الإستراتيجية، الدبلوماسي الإسرائيلي رون دِيرمَر، وممثلين عن أجهزة الاستخبارات "الموساد"، والأمن العام "الشاباك"، فضلًا عن ممثل الجيش الإسرائيلي.

ويقف ملف السياسات التي تعتزم إسرائيل اتباعها إزاء قطاع غزة في أعقاب الحرب في قلب جدل دائر بين تل أبيب وواشنطن منذ بدء الحرب، التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "السيوف الحديدية" قبل أكثر من شهرين.

القناة العبرية نقلت عن مسؤول رفيع المستوى على صلة بالموضوع، أن نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة بأنه شكل هذا الطاقم.

إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة

ولفتت إلى أنه رغم مواصلة العمليات العسكرية فإن إسرائيل تعمل من وراء الكواليس تحسبًا لليوم الذي سيعقب الحرب، ولا سيما ملف الكيان الذي سيبسط سيطرته على قطاع غزة، فضلًا عن ملف إعادة الإعمار والأبعاد الأخرى المرتبطة بالساحة الشمالية حيث ميليشيا حزب الله.