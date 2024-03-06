صحيفة: هجوم رفح يثير انقسامًا بين أمريكا وإسرائيل

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الهجوم على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، يثير انقسامات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة في ظل وجود مئات آلاف النازحين في المنطقة.

واقترح المفاوضون الأمريكيون والعرب هدنة قصيرة في قطاع غزة لخلق فرصة لوقف إطلاق النار لفترة أطول بين إسرائيل وحماس.

وذكرت الصحيفة في تقرير أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، مع نفاد الوقت قبل الموعد النهائي في شهر رمضان، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار يمكن أن يُظهر جدية الطرفين في التوصل إلى اتفاق أطول.

ويشير التقرير إلى أن إسرائيل تعتقد أن حماس تريد تصعيد القتال، في حين تتحدث حماس عن تهديد إسرائيل بشن هجوم نهائي كسبب لموقفها.

وتتعرَّض إدارة بايدن لضغوطات من أجل التوصل إلى وقف القتال في غزة، إذ أدى الوضع إلى أزمة إنسانية بعد مقتل الآلاف من الفلسطينيين.