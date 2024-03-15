لماذا تراجعت وتيرة القصف الإسرائيلي على غزة؟

انخفضت وتيرة القصف الإسرائيلي على مدن قطاع غزة منذ بداية شهر رمضان، مع استمرار جهود الوساطات الدولية والإقليمية لعقد هدنة تُفضي إلى وقف إطلاق نار مؤقت، وإطلاق سراح المعتقلين من كلا الطرفين.

وعزا الخبير في الشؤون السياسية الدولية رائد نجم ذلك إلى دخول شهر رمضان، وإعطاء الفرصة للوسطاء للعمل من أجل إنجاز صفقة خلال الشهر.

وقال نجم في حديث لـ"إرم نيوز"، إن الضغوطات الأمريكية ازدادت على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة، وظهر ذلك جليًّا في زيارة عضو مجلس الحرب بيني غانتس الأخيرة إلى واشنطن دون التنسيق مع نتنياهو، والالتقاء بمسؤولين أمريكيين لبحث سبل اليوم التالي للحرب.

وتابع: "يجري التحرّك على الأرض من قبل الجيش الإسرائيلي بحرية مطلقة في مناطق شمال غزة، وبدأ فعليًا بفصل شمال القطاع عن جنوبه بطريق عسكرية من أقصى شرق القطاع حتى غربه، ويجري الآن التجهيز لميناء عائم بدعم أمريكي وأوروبي مطلق، وهو ما كان يريده نتنياهو منذ بداية الحرب الإسرائيلية".