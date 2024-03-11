غوتيريش يدعو إلى هدنة في غزة و"إنقاذ الأرواح"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، وكذلك الصراع في السودان، مع بداية شهر رمضان، وفقاً لـ"رويترز".

كما دعا إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس وتذليل "جميع العقبات التي تحول دون ضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة بالسرعة والنطاق الواسع المطلوبين" إلى غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من أن ربع سكان القطاع أصبحوا على شفا المجاعة.

وقال للصحفيين: "القانون الإنساني الدولي أصبح في حالة يرثى لها".

وأضاف: "التهديد بشن هجوم إسرائيلي على رفح يمكن أن يدفع سكان غزة إلى دائرة أعمق من الجحيم".