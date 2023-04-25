إصابة شخص بإطلاق نار على إسرائيليين في الضفة الغربية

ووقع إطلاق النار على الطريق 60، وهو الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين شمال الضفة الغربية المحتلة وجنوبها ويمر على بعض المستوطنات الإسرائيلية الكبرى.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة من الحوادث المستمرة منذ عام في ظل تصعيد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. فقد نفذ الجيش الإسرائيلي مداهمات متكررة، وكذلك أقدم مستوطنون إسرائيليون على أعمال عنف وسط سلسلة من الهجمات الفلسطينية.

ونفذ فلسطيني الإثنين، عملية دهس بسيارته في أحد شوارع القدس وصفته الشرطة بأنه هجوم متعمد، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، بينهم رجل يبلغ من العمر 70 عاما حالته خطيرة. وقبلها قتل جنود إسرائيليون فلسطينيا خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة.

وقتل أكثر من 90 فلسطينيا وما لا يقل عن 19 إسرائيليا وأجنبيا منذ يناير/ كانون الثاني.