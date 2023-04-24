إصابة 8 إسرائيليين بعملية دهس في القدس

أفادت مصادر إسرائيلية، اليوم الإثنين، إصابة 8 أشخاص إثر عملية دهس وقعت في سوق "محانيه يهودا" بالقدس المحتلة، تقول الشرطة إنها وقعت تحت خليفة "قومية".

وزعمت وسائل إعلام عبرية أن شابا فلسطينيا متنكرا بزي للمستوطنين اقتحم بسيارة السوق ودهس عددا من الإسرائيليين، موقعا بحسب "نجمة داوود الحمراء" 8 إصابات.

ووصفت حالة إحدى الإصابات بأنها "خطيرة" فيما باقي الإصابات كانت متوسطة، وهرعت قوات الإسعاف والشرطة للمكان لإنقاذ وإجلاء المصابين.