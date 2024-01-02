مسيرات في الضفة تندد باغتيال العاروري

شهدت المدن الفلسطينية في الضفة الغربية مسيرات غاضبة في أعقاب اغتيال سلاح الجو الإسرائيلي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت، اليوم الثلاثاء، بالإضافة لاثنين آخرين من قادة كتائب القسام الجناح المسلح للحركة.

وقال مراسل "إرم نيوز" إن مئات الفلسطينيين تظاهروا في وسط رام الله بالضفة الغربية بعد اغتيال العاروري الذي ينحدر من قرية عارورة في المحافظة، لافتا إلى أن مسيرات خرجت في منطقة دوار المنارة وجابت عددا من الشوارع، ردد المشاركون فيها هتافات تندد بعملية الاغتيال وأخرى داعمة لقطاع غزة.

ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، فإن عددًا من نقاط التماس والاشتباك مع الجيش الإسرائيلي تشهد تصعيدًا شعبيًا وإلقاء للحجارة والزجاجات الحارقة (المولوتوف) وإشعال الإطارات المطاطية، بينما أكد شهود عيان لـ"إرم نيوز" أن الشبان الفلسطينيين يقومون بإلقاء القنابل اليدوية والحجارة تجاه مركبات المستوطنين قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.