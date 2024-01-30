واشنطن ترصد 5 ملايين دولار للقبض على مسؤول سوداني سابق

عرضت الولايات المتحدة، مبلغ 5 ملايين دولار لمن يسهم في القبض على متعاون سابق مع الرئيس السابق عمر البشير، المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن أحمد هارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان بين عامَي 2003 و2004.

وقال الناطق باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان "من المهم العثور على هارون وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية للرد على الاتهامات الموجهة إليه".

وأضاف "هناك صلة واضحة ومباشرة بين الإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة في ظل نظام البشير، بما فيها تلك التي يُتهم هارون بارتكابها، وأعمال العنف الدائرة في دارفور اليوم".

وأُعلن هرب هارون من سجن كوبر في الخرطوم مع مسؤولين سابقين آخرين في نظام البشير، في أبريل الماضي، بعيد اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكان هارون وزيرًا في نظام البشير، وحاكمًا لولاية جنوب كردفان السودانية.