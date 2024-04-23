قطر ترد على أنباء مغادرة "حماس" الدوحة

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إنه لا مبرر لإنهاء تواجد مكتب حركة حماس في الدوحة طالما استمرت جهود الوساطة القطرية.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي أن قطر لا تزال ملتزمة بالوساطة لكنها تعيد تقييم دورها في ظل "إحباطنا من الهجمات ضد قطر".

يأتي ذلك عقب تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، قال فيها إنه لا يعتقد أن حركة حماس ستغادر قطر التي تتخذها مقرا، مضيفا أنه لم يشهد أيضا أي مؤشرات على ذلك من جانب الدوحة.

ونقلت قناة "خبر ترك" ووسائل إعلام أخرى عنه القول للصحفيين خلال رحلة العودة من زيارته للعراق، إن سيطرة إسرائيل بالكامل على غزة "ستفتح الباب" أمام المزيد من الاجتياحات للأراضي الفلسطينية.