المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة يتوقف عن العمل

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني أن المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في قطاع غزة "توقف عن العمل؛ بسبب نفاد الوقود".

وقال مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، صبحي سكيك، في مؤتمر صحفي: "نقول للعالم لا تتركوا مرضى السرطان للموت المحقق بسبب خروج المستشفى عن الخدمة".

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أكدت أيضًا "توقف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة عن العمل، جراء قصفه من قبل قوات الاحتلال، أمس، وأمس الأول، ونفاد الوقود فيه بشكل كامل".

وأضافت، في بيان، أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد المستشفيات المتوقفة عن العمل في القطاع إلى 16 من أصل 35.

وقالت إن "حياة 70 مريضًا بالسرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطير".