بعد وساطة قطرية.. السماح بخروج حاملِي الجوازات الأجنبية من غزة

وأضاف المصدر أن الجدول الزمني لفترة بقاء المعبر مفتوحًا، لم يتحدَّد بعد.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في منشور على موقع "إكس"، أنه من المتوقع فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة اليوم الأربعاء.

وكتب "من المرجح أن يتم فتح معبر رفح اليوم أمام المجموعة الأولى من الرعايا الأجانب".

وأضاف "الفرق البريطانية تستعد لمساعدة المواطنين البريطانيين بمجرد أن يتمكنوا من المغادرة. ومن الضروري أن تتمكن المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من دخول غزة في أسرع وقت ممكن".