"كارثة" تهدد اللاجئين السودانيين في تشاد

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه ستعلّق، في شهر نيسان/أبريل المُقبل، مساعداته الغذائية لمئات آلاف اللاجئين هربًا من المعارك في السودان، بسبب نقص في التمويل الدولي.

وأطلق البرنامج الأممي نداءً لجمع تبرعات بـ242 مليون دولار لمواصلة مساعدة 1,2 مليون لاجئ سوداني، في حين يهدد موسم الأمطار، الذي بات وشيكًا بقطع الطرق التي تسلكها قوافل إيصال المساعدات الإنسانية في شرق تشاد.

وقال مدير البرنامج في تشاد بيار أونورا: "نحن في سباق مع الوقت"، مضيفًا "لقد سبق أن قلّصنا عملياتنا بطرق لم يكن ممكنًا تصوّرها قبل بضع سنوات، تاركين جوعى على شفير المجاعة".

وأكد في بيان أن البرنامج العالمي "بحاجة إلى مانحين للحؤول دون تحوّل الوضع إلى كارثة شاملة"، بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".