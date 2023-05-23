بحسرة وألم.. سودانيون يروون مأساة الحرب واللجوء

بحسرة كبيرة وعينين دامعتين، عبرت آمنة محمد عن حزنها لمفارقة منزلها في حي الصحافة جنوبي الخرطوم والعودة إلى مسقط رأسها في مدينة دنقلا بالولاية الشمالية بصحبة أبنائها الصغار..

تركت آمنة والدتها المسنّة وشقيقاتها بعد فشل كل محاولاتهم في إقناع والدتهم بمغادرة المنزل، حيث تغلغل الرعب بسبب عمليات القتال، التي أرهبتهم وأرهبت صغارهم وباتت جزءاً من روتين حياتهم اليومي؛ فينامون ويستيقظون على أصوات المدافع وهدير الطائرات العسكرية وفقدان الأعزاء.

تقول آمنة لـ"إرم نيوز"، وهي تهم بالصعود إلى مركبة في محطة السفريات بمنطقة أبو آدم بالخرطوم حالها حال كثيرين تجمعوا هناك: "طفلي عمره أربع سنوات، دخل في حالة نفسية قاسية، فقد شهية الأكل تماماً، وظل ملتصقاً بي على غير عادته، شارداً بذهنه، مذعوراً طيلة اليوم، كما صعب عليه النوم ليلاً بسبب الكوابيس، وعندما استشرت طبيباً نفسياً نصحني بالمغادرة حتى لا أفقد طفلي مع استمرار الحرب واشتداد حدتها".

وتضيف: "بالفعل ها أنا أغادر مرغمة، وقلبي معلق بوالدتي، وأشعر بالخوف عليها وعلى عائلتي، خاصة مع استمرار الاشتباكات وانتقالها لداخل الحي وتضرر عدد من المنازل القريبة منا بقذائف طائشة، وانتشار ظاهرة السلب والنهب".