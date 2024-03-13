قتيل على الأقل في غارة إسرائيلية طالت سيارة في جنوب لبنان
قتل شخص على الأقل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح الأربعاء جراء غارة اسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة صور في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام.
وأعلنت حركة حماس مقتل أحد عناصرها في القصف الإسرائيلي قرب صور جنوبي لبنان.
وشاهد مصور لوكالة فرانس برس سيارة مدمرة لم يبق منها إلا هيكلها الحديدي بعد اخماد نيران اندلعت فيها، في وقت عمل مسعفون على جمع الأشلاء من المكان الواقع في محيط مدينة صور قرب مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين.
وكانت طائرات حربية إسرائيلية قصفت الثلاثاء مناطق في عمق لبنان، لليوم الثاني على التوالي، فأصابت منشأة تابعة لميليشيا حزب الله في سهل البقاع.
وأعلنت الميليشيا مقتل اثنين من عناصرها على إثر تلك الضربات.
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة "قصفت مركزين للقيادة العسكرية لحزب الله" في منطقة بعلبك رداً على إطلاق الميليشيا صواريخ تجاه شمال إسرائيل، في وقت سابق اليوم.