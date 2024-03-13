قتيل على الأقل في غارة إسرائيلية طالت سيارة في جنوب لبنان

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قصفت الثلاثاء مناطق في عمق لبنان، لليوم الثاني على التوالي، فأصابت منشأة تابعة لميليشيا حزب الله في سهل البقاع.

وأعلنت الميليشيا مقتل اثنين من عناصرها على إثر تلك الضربات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة "قصفت مركزين للقيادة العسكرية لحزب الله" في منطقة بعلبك رداً على إطلاق الميليشيا صواريخ تجاه شمال إسرائيل، في وقت سابق اليوم.