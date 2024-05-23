أستراليا تُدرج ميليشيا الحوثي على قوائمها للمنظمات "الإرهابية"

ولفت إلى أن "الهجمات العنيفة التي شنها الحوثيون، في خليج عدن والمنطقة المحيطة، وأدت إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن، فضلاً عن تعطيل شديد للحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، تسببت بتقويض الأمن البحري والازدهار العالمي".

وذكر البيان، أن "إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية، يعد تكملة للعقوبات المفروضة على الجماعة".

ويأتي قرار إدراج أستراليا للحوثيين ضمن قوائمها "الإرهابية"، عقب حوالي 3 أشهر من قرار مماثل أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية.

ترحيب الحكومة اليمنية

من جهتها، رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، بقرار الحكومة الأسترالية، والذي قضى بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية، (منظمة إرهابية).

وأشارت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان ترحيبها بالقرار الأسترالي، مشيرة إلى أن القرار "ينسجم تمامًا مع تصنيف الحكومة اليمنية لهذه الجماعة الإرهابية، وفقًا للقوانين اليمنية، ويعد استجابة لدعوتها للمجتمع الدولي بسرعة إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية".

وبحسب الخارجية اليمنية، فإن إدراج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب الدولية، "سُيساهم بملاحقة ومحاسبة قياداتها، فضلاً عن إيقاف ممارساتها الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتنعكس بشكل خطير على خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية، فضلاً عن جرائها المستمرة والمتكررة بحق المدنيين في اليمن".

وشددت الخارجية اليمنية، في بيانها، الذي أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت"، على تجديد تأكيد الحكومة، على أن إحلال السلام في اليمن، "يتطلب تخلّي الميليشيا الحوثية، عن نهجها الإرهابي، وارتهانها للنظام الإيراني، ونبذ العنف، بالإضافة إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع المبادرات والمساعي الدولية والإقليمية، الرامية لتحقيق السلام في اليمن".