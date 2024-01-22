بريطانيا.. "خيبة أمل" من موقف نتنياهو بشأن حل الدولتين
قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة في المستقبل أمر "مخيب للآمال"، وجدد التأكيد على دعم بلاده حل الدولتين لوضع حد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ودب خلاف بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص إقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل.
وقال نتنياهو، مطلع هذا الأسبوع، إنه لن يتنازل عن "السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على جميع الأراضي غربي نهر الأردن".
ورداً على سؤال بشأن تصريحات نتنياهو، قال المتحدث باسم سوناك للصحفيين: "من المخيب للآمال أن نسمع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي".
وأضاف المتحدث: "موقف المملكة المتحدة لم يتغير وهو أن حل الدولتين القائم على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل سالمة وآمنة هو أفضل سبيل لتحقيق السلام الدائم".
وقال المتحدث: "من الواضح أن هناك طريقا طويلا للتعافي وتحقيق الأمن الدائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، لكننا سنواصل دعمنا القائم منذ أمد طويل لحل الدولتين طالما اقتضى الأمر ذلك".
وتطالب الحكومة البريطانية إسرائيل أيضاً باحترام القانون الإنساني ووقف القتال في قطاع غزة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر. وتقول الحكومة إنها تريد "وقفاً دائماً لإطلاق النار" يرتكز على إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس؛ من أجل الحد من الخسائر في صفوف المدنيين.