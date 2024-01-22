بريطانيا.. "خيبة أمل" من موقف نتنياهو بشأن حل الدولتين

ورداً على سؤال بشأن تصريحات نتنياهو، قال المتحدث باسم سوناك للصحفيين: "من المخيب للآمال أن نسمع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وأضاف المتحدث: "موقف المملكة المتحدة لم يتغير وهو أن حل الدولتين القائم على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل سالمة وآمنة هو أفضل سبيل لتحقيق السلام الدائم".

وقال المتحدث: "من الواضح أن هناك طريقا طويلا للتعافي وتحقيق الأمن الدائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، لكننا سنواصل دعمنا القائم منذ أمد طويل لحل الدولتين طالما اقتضى الأمر ذلك".

وتطالب الحكومة البريطانية إسرائيل أيضاً باحترام القانون الإنساني ووقف القتال في قطاع غزة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر. وتقول الحكومة إنها تريد "وقفاً دائماً لإطلاق النار" يرتكز على إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس؛ من أجل الحد من الخسائر في صفوف المدنيين.