خبير إستراتيجي لـ"إرم نيوز": اليمن سيتكبد كلفة تكتيك الحوثيين "الانتهازي"

قال خبير الشؤون الإستراتيجية والعسكرية، علي الذهب، إن اليمن سيتكبد ثمنًا باهظًا جراء اختطاف ميليشيات الحوثيين سفينة الشحن التجارية" غالاكسي ليدر"، مقابل ما سيحصل عليه الحوثيون من تبييض لصورتهم "الملوثة" أمام اليمنيين.

وأشار الذهب، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إلى أن الحوثيين فتحوا بابًا لمواجهة "قومية" مع عدو تاريخي، في تكتيك انتهازي جديد، "استطاعوا اللعب عليه وإدارة الأزمة لمصلحتهم، ضمن غايتهم في إحباط مساعي السلام في اليمن".

وأكد أن تعرّض اليمن لأيّ نوع من الاعتداء من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية، سيعزز من موقف الحوثيين، "ويضع الأطراف المناهضة في موقف صعب، ينتقص فيه من رصيدهم محليًّا وإقليميًّا، في حال التزامهم جانب الحياد عند تعرض الحوثيين لاعتداءات إسرائيلية أو أمريكية".