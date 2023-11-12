سوليفان: مستقبل الحكم في غزة سيترك للفلسطينيين
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن مستقبل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب سيكون "متروكًا" للشعب الفلسطيني.
وأضاف سوليفان في تصريحات له:" لا يمكن العودة إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول، عندما يتعلق الأمر بالحكم في غزة، يجب أن يترك الأمر للشعب الفلسطيني ليقرر كيف سيكون شكل حكمه المستقبلي".
كما أشار إلى أن أمريكا منخرطة في المفاوضات بين إسرائيل وقطر بشأن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس وفصائل غزة.
وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن ستنقل الأمريكيين الذين احتجزوا بسبب الحرب في غزة، إلى خارج القطاع اليوم.
وفيما يتعلق بالاشتباكات الدائرة في غزة، قال سوليفان إن الولايات المتحدة لا تريد رؤية معارك بالأسلحة النارية في مستشفيات القطاع حيث يقع مدنيون في مرمى النيران، لافتًا إلى أن واشنطن أجرت مشاورات جادة مع الجيش الإسرائيلي في هذا الشأن.