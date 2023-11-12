سوليفان: مستقبل الحكم في غزة سيترك للفلسطينيين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن مستقبل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب سيكون "متروكًا" للشعب الفلسطيني.

وأضاف سوليفان في تصريحات له:" لا يمكن العودة إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول، عندما يتعلق الأمر بالحكم في غزة، يجب أن يترك الأمر للشعب الفلسطيني ليقرر كيف سيكون شكل حكمه المستقبلي".