حفتر يؤكد أهمية التشاور بين جميع الليبيين لتحقيق "المصالحة الشاملة"

أكد المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، الثلاثاء، خلال استقباله وفداً وجاهياً من الزنتان، أهمية التشاور بين جميع مكونات المجتمع الليبي للوصول إلى "مصالحة شاملة".

والتقى حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة في "الرجمة"، وفداً ضم عدداً من مشايخ وأعيان ومثقفي مدينة الزنتان، وفق بيان للقوات المسلحة، نشرته عبر حسابها في فيسبوك.

وأكد حفتر "أهمية التشاور وتبادل وجهات النظر والتنسيق بين مكونات وتركيبات المجتمع الليبي بشكل عام من أجل الوصول للمصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار الدائم".

وعبّر مشايخ وأعيان الزنتان عن اعتزازهم وتقديرهم للقائد العام ولمواقفه تجاه وحدة ليبيا واستقرارها، وللدور الرئيسي للقوات المُسلحة العربية الليبية في بسط الأمن والاستقرار، وفق البيان.

وأشاد الوفد بالنهضة العمرانية ومشاريع إعادة الإعمار التي تشهدها الكثير من المدن والمناطق في ليبيا.. آملين أن تنطلق مشاريع الإعمار في مدن الزنتان والجبل الغربي.