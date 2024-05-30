لماذا تراجعت القوات الإسرائيلية إلى شرق مخيم جباليا؟

وأضاف موسى في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي يتراجع أحيانًا في بعض المناطق التي يتقدم فيها وبشكلٍ مفاجئ للحصول على معلومات استخباراتية جديدة حول طبيعة الكتائب المقاتلة في الميدان وأعدادها وطريقة عملها.

وتابع: يعتقد الجيش الإسرائيلي أن التراجع إلى الخلف يقلل من حدة الضغط العسكري على المقاتلين الفلسطينيين الذين باتوا يستخدمون أسلوب الكمائن بشكل رئيس وهذا ما كبد الجيش عشرات القتلى والجرحى على طول الحرب البرية.

ولفت الخبير العسكري إلى أن تخفيف حدة الضغط العسكري في الميدان يمنح الجيش قراءة للمنطقة من جديد وتحديد أهداف جديدة للانقضاض عليها وتدميرها.

من جهته قال الباحث في الشأن السياسي محمد دياب، إن الجيش الإسرائيلي تسبب في إحداث دمار هائل في مخيم جباليا مع القصف العشوائي والمكثف قبيل الاقتحام والتقدم باتجاه عمق المخيم من عدة محاور.