استهداف إسرائيل للبلديات يحرم الغزيين من مقومات الحياة

استهدفت القوات الإسرائيلية بلديات قطاع غزة كافة بما في ذلك الطواقم العاملة فيها، إضافة إلى القطاعات الحيوية، ما حال دون تقديم الخدمات المدنية والإغاثية للمواطنين والنازحين.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مباني البلديات وطواقمها في أنحاء قطاع غزة جميعه، حيث قتل رئيس بلدية النصيرات وعدد من أفراد عائلته بقصف إسرائيلي لمنزله أمس في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

قصف مباشر

وقال رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج إن الجيش الإسرائيلي هدف منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة إلى إخراج البلديات عن الخدمة تمامًا بالقصف المباشر لمرافق البلديات واستهداف طواقمها العاملة.

وأضاف السراج في حديث لـ"إرم نيوز"، أن مثل هذه الاستهدافات جاءت في إطار انعدام سبل الحياة كافة أمام المواطنين، ما يدفعهم إلى الهجرة أو النزوح ويزيد تكلفة الحرب عليهم.

وتابع: "لا يمكن العمل في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي بوضع البلديات وطواقمها في دائرة الاستهداف المباشر، ما يعيق عملها في إصلاح أجزاء مما يتم تدميره بالقصف والتجريف، لا سيما شبكات المياه الواصلة للبيوت بالإضافة إلى شبكات الصرف الصحي".