احتجاجات عارمة في شمال إسرائيل للمطالبة بتأمين عودة اللاجئين
خرجت مظاهرات حاشدة في إسرائيل بقيادة رؤساء المستوطنات احتجاجًا على عدم قدرة الدولة على تأمين عودة السكان للمستوطنات الشمالية الذين تم إجلاؤهم منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة قبل 7 أشهر وحتى الآن، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء.
وقالت الصحيفة إن قصف ميليشيا حزب الله المنظم منذ 7 أشهر دفع عشرات الآلاف من سكان المستوطنات الشمالية للنزوح من منازلهم وتحول تلك المستوطنات لمناطق أمنية، وفي ضوء ذلك بدأ السكان ورؤساء المستوطنات بالتظاهر للمطالبة بتأمين عودتهم لمنازلهم.
وأوضحت الصحيفة أن الاحتجاجات تندد بانعدام الأمن وعدم تخصيص ميزانية أو وضع خطة لعودة سكان الشمال إلى منازلهم، وتهاجم أداء الحكومة الإسرائيلية خلال الـ7 أشهر الماضية.
وأضافت "يديعوت" أن المظاهرات ضمت مئات المحتجين الإسرائيليين بينهم رؤساء مستوطنات، ورئيس المجلس الإقليمي للتعبير عن رفضهم القاطع للوضع الحالي الذي وصفوه بـ"غير المقبول"، موجهين أصابع الاتهام للحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد وضع عشرات الآلاف من جنود الجيش الإسرائيلي في تلك المستوطنات وتحويلها لثكنة عسكرية.
وتابعت الصحيفة أن العديد من سكان المستوطنات تظاهروا في الجليل الأعلى وفي أنحاء أخرى حاملين الأعلام الإسرائيلية واللافتات الاحتجاجية، بينهم رئيس المجلس الإقليمي للجليل الأعلى الذي ندد بالحرب المُندلعة في غزة وشدد على أن النصر لن يتحقق إلا بعودة جميع المختطفين، وبعودة سكان الشمال والجنوب إلى منازلهم، مؤكدًا على أن كل يوم دون تحقيق هذين الهدفين يعد انتصارا لـ"حماس" و"حزب الله"، وهزيمة لإسرائيل.