احتجاجات عارمة في شمال إسرائيل للمطالبة بتأمين عودة اللاجئين

خرجت مظاهرات حاشدة في إسرائيل بقيادة رؤساء المستوطنات احتجاجًا على عدم قدرة الدولة على تأمين عودة السكان للمستوطنات الشمالية الذين تم إجلاؤهم منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة قبل 7 أشهر وحتى الآن، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إن قصف ميليشيا حزب الله المنظم منذ 7 أشهر دفع عشرات الآلاف من سكان المستوطنات الشمالية للنزوح من منازلهم وتحول تلك المستوطنات لمناطق أمنية، وفي ضوء ذلك بدأ السكان ورؤساء المستوطنات بالتظاهر للمطالبة بتأمين عودتهم لمنازلهم.