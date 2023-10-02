السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة في ديسمبر.
ودعا السيسي، في كلمة متلفزة، الشعب المصري للمشاركة الفاعلة بالانتخابات الرئاسية لإحداث التغيير المنشود.
وقبل ساعات من إعلان السيسي الترشح للانتخابات رسميا، احتشد آلاف المصريين في ميادين مختلفة بالعاصمة القاهرة والجيزة وعدد من الميادين الرئيسية في محافظات مصر المختلفة؛ دعما للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ودفعه للإعلان عن اعتزامه الترشح لفترة رئاسية ثالثة.
وفي احتفالية مساء اليوم لدعم ترشح السيسي، أذيعت أغانٍ وطنية، ورفع محتشدون صور السيسي وأعلام مصر. وشارك في تنظيم الاحتفالية عدد من الأحزاب السياسية المؤيدة للرئيس المصري.
من جانبه، قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن التحالف الذي يضم 42 حزباً عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية لدراسة موقف هذه الأحزاب من الانتخابات الرئاسية المقبلة، واتخاذ قرار بشأن مشاركتها في الانتخابات، لافتاً إلى أن "الاجتماعات شهدت مناقشات موسعة حول الوضع الداخلي في مصر من الزاوية الأمنية والسياسية والاقتصادية، للوقوف على حقيقة الوضع الراهن، واتخاذ قرار يتوافق مع المصلحة الوطنية."
وأضاف أن التحالف استقر على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعلان تأييده للترشح لفترة رئاسية ثالثة، موضحاً أن هذا القرار "يأتي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها الرئيس منذ توليه رئاسة مصر في 8 يونيو عام 2014، والعبور بالدولة من التحديات الدولية والإقليمية التي شهدت تأثيراً كبيراً على معظم دول العالم".
كما أعلن حزب التجمع تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.
وأوضح الحزب أن القرار جاء بناء على ثقة أغلبية الشعب المصري في "المشروع الوطني الذي قاده الرئيس السيسي".
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلنت، الاثنين الماضي، أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ويأتي موعد الانتخابات الجديد قبل 4 أشهر من انتهاء الفترة الرئاسية للسيسي، مطلع نيسان/أبريل المقبل.
وخلافا للمرتين السابقتين، أعلنت عدة شخصيات عزمها الترشح للانتخابات هذا العام، من بينها أربعة رؤساء أحزاب.