السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

من جانبه، قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن التحالف الذي يضم 42 حزباً عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية لدراسة موقف هذه الأحزاب من الانتخابات الرئاسية المقبلة، واتخاذ قرار بشأن مشاركتها في الانتخابات، لافتاً إلى أن "الاجتماعات شهدت مناقشات موسعة حول الوضع الداخلي في مصر من الزاوية الأمنية والسياسية والاقتصادية، للوقوف على حقيقة الوضع الراهن، واتخاذ قرار يتوافق مع المصلحة الوطنية."

وأضاف أن التحالف استقر على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعلان تأييده للترشح لفترة رئاسية ثالثة، موضحاً أن هذا القرار "يأتي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها الرئيس منذ توليه رئاسة مصر في 8 يونيو عام 2014، والعبور بالدولة من التحديات الدولية والإقليمية التي شهدت تأثيراً كبيراً على معظم دول العالم".