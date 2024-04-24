وزير الخارجية الفرنسي يجري جولة في الشرق الأوسط

يجري وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه جولة في الشرق الأوسط بداية من يوم السبت المقبل، ومن المقرر أن يبحث فيها الوضع في جنوب لبنان وفي غزة، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وبحسب مصادر قريبة من وزارة الخارجية الفرنسية تبدأ جولة سيجورنيه السبت من بيروت حيث يناقش مقترحات فرنسية هادفة لإعادة الاستقرار عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وتعدّ هذه الزيارة الثانية لستيفان سيجورنيه إلى المنطقة بعد زيارة أولى مطلع شباط الماضي بُعيد توليه منصبه.

والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة الماضي في قصر الاليزيه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون، في إطار جهود جديدة لاحتواء التوتر المتصاعد بين إسرائيل ولبنان.

ومن المقرر أن يتطرق سيجورنيه إلى مقترحات فرنسية كان قد قدّمها في فبراير من أجل نزع فتيل النزاع عند الحدود بينهما.

وتلقى لبنان المبادرة الفرنسية وسلّم فرنسا ردّه، معتبراً أنها "خطوة مهمة للوصول إلى السلام والأمن في جنوب لبنان"، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الرسمية في مارس الماضي.

وبعد بيروت يتوجه سيجورنيه إلى المملكة العربية السعودية، وستكون هذه أول زيارة له إلى الرياض، حيث ستتركز مباحثاته على القضايا الاقتصادية وقضايا الطاقة والبيئة والدفاع، وفق المصدر نفسه.

ويزور سيجورنيه في 30 أبريل الجاري إسرائيل قبل أن يتجه إلى الأراضي الفلسطينية.

ووفق أوساط الوزير الفرنسي تُريد باريس لعب دور فاعل "في الجهود الرامية إلى إيجاد حلّ سياسي" للحرب في غزة وسط تحدّ مزدوج، "من ناحية، الحصول على تحرير للرهائن" المحتجزين من قبل حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، ومن ناحية ثانية "التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم".