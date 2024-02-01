مصدر: حماس تتعامل بإيجابية مع مقترحات التهدئة

أكد قيادي فلسطيني أن الأطراف الدولية والإقليمية تجري مفاوضات حثيثة من أجل بلورة اتفاق نهائي بين حركة حماس وإسرائيل حول هدنة مؤقتة في قطاع غزة، لافتاً إلى أن المحادثات تجري بإيجابية بين مختلف الأطراف.

وقال قيادي فلسطيني (فضل عدم الكشف عن اسمه) لـ"إرم نيوز"، إن "حماس تتعاطى بإيجابية غير مسبوقة مع المقترحات المقدمة للتهدئة المؤقتة مع إسرائيل، وتبدي مرونة فيما يتعلق بشروطها لوقف الحرب".

وأضاف: "تجري المفاوضات بشكل أساسي مع المسؤولين المصريين، وهناك بعض الملفات العالقة التي تحول دون الإعلان رسميًّا عن التوصل لهدنة بين الجانبين"، موضحًا أن هناك مبادرات متعددة قدمت لحماس.

وأشار إلى أن "بعض الملفات العالقة في المفاوضات تعيق أيضاً الإعلان رسميًّا عن وقف القتال، أبرزها عودة النازحين لمنازلهم في غزة وشمالها، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع"، مبينًا أن هناك اختلافًا واضحًا في هذين الملفين.